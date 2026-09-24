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Euro STOXX 50-Performance im Blick 24.09.2026 17:58:24

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der Euro STOXX 50 zeigte sich zum Handelsschluss mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,40 Prozent auf 6 274,46 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,424 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,353 Prozent auf 6 277,59 Punkte an der Kurstafel, nach 6 299,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 304,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 250,06 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,497 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 447,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 6 214,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Wert von 5 464,56 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,25 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,99 Prozent auf 512,60 EUR), Allianz (+ 1,48 Prozent auf 419,20 EUR), Eni (+ 1,46 Prozent auf 24,30 EUR), Enel (+ 0,34 Prozent auf 8,83 EUR) und Siemens (+ 0,31 Prozent auf 274,80 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-3,94 Prozent auf 56,26 EUR), Rheinmetall (-3,41 Prozent auf 990,00 EUR), BMW (-2,45 Prozent auf 56,46 EUR), Deutsche Bank (-2,31 Prozent auf 30,93 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,04 Prozent auf 41,25 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 121 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 580,979 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

2026 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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