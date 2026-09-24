Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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24.09.2026 17:58:24
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer
Am Donnerstag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,40 Prozent auf 6 274,46 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,424 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,353 Prozent auf 6 277,59 Punkte an der Kurstafel, nach 6 299,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 304,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 250,06 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,497 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 447,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 6 214,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Wert von 5 464,56 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,25 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,99 Prozent auf 512,60 EUR), Allianz (+ 1,48 Prozent auf 419,20 EUR), Eni (+ 1,46 Prozent auf 24,30 EUR), Enel (+ 0,34 Prozent auf 8,83 EUR) und Siemens (+ 0,31 Prozent auf 274,80 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-3,94 Prozent auf 56,26 EUR), Rheinmetall (-3,41 Prozent auf 990,00 EUR), BMW (-2,45 Prozent auf 56,46 EUR), Deutsche Bank (-2,31 Prozent auf 30,93 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,04 Prozent auf 41,25 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 121 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 580,979 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
2026 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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