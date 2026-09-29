Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Kursentwicklung im Fokus
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29.09.2026 17:58:48
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester
Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,23 Prozent fester bei 6 315,61 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,402 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,091 Prozent auf 6 307,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6 301,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 365,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 307,00 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 485,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 231,63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 506,85 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,95 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,83 Prozent auf 59,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR), SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 185,32 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,59 Prozent auf 31,75 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-3,78 Prozent auf 48,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 40,67 EUR), Eni (-1,42 Prozent auf 24,28 EUR), adidas (-1,42 Prozent auf 145,75 EUR) und Airbus SE (-1,35 Prozent auf 190,58 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 6 748 988 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 586,837 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Barclays Capital
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|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
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|Eni Overweight
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|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
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|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|146,05
|0,65%
|Airbus SE
|192,08
|0,72%
|ASML NV
|1 611,20
|-0,04%
|Bayer
|49,09
|0,20%
|Deutsche Bank AG
|31,94
|0,36%
|Deutsche Telekom AG
|26,46
|0,15%
|Eni S.p.A.
|24,11
|0,15%
|Infineon AG
|59,69
|0,98%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,98
|0,80%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,69
|0,34%
|SAP SE
|185,76
|0,31%
|Siemens AG
|283,45
|0,46%
|Siemens Energy AG
|146,82
|0,69%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 320,26
|0,30%