Eni Aktie

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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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Kursentwicklung im Fokus 29.09.2026 17:58:48

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,23 Prozent fester bei 6 315,61 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,402 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,091 Prozent auf 6 307,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6 301,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 365,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 307,00 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 485,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 231,63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 506,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,95 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,83 Prozent auf 59,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR), SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 185,32 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,59 Prozent auf 31,75 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-3,78 Prozent auf 48,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 40,67 EUR), Eni (-1,42 Prozent auf 24,28 EUR), adidas (-1,42 Prozent auf 145,75 EUR) und Airbus SE (-1,35 Prozent auf 190,58 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 6 748 988 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 586,837 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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08.09.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 146,05 0,65% adidas
Airbus SE 192,08 0,72% Airbus SE
ASML NV 1 611,20 -0,04% ASML NV
Bayer 49,09 0,20% Bayer
Deutsche Bank AG 31,94 0,36% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,46 0,15% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 24,11 0,15% Eni S.p.A.
Infineon AG 59,69 0,98% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,98 0,80% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,69 0,34% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 185,76 0,31% SAP SE
Siemens AG 283,45 0,46% Siemens AG
Siemens Energy AG 146,82 0,69% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 320,26 0,30%

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