Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Euro STOXX 50 aktuell
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28.10.2026 09:28:38
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab
Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,03 Prozent leichter bei 6 162,63 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,280 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,205 Prozent fester bei 6 177,33 Punkten in den Handel, nach 6 164,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 161,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 181,34 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,67 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 6 301,28 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 6 289,51 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 5 704,35 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5,34 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 3,39 Prozent auf 29,86 EUR), Eni (+ 1,21 Prozent auf 26,67 EUR), Siemens Energy (+ 1,17 Prozent auf 130,08 EUR), BASF (+ 0,59 Prozent auf 52,43 EUR) und BMW (+ 0,46 Prozent auf 56,98 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-0,72 Prozent auf 45,82 EUR), Enel (-0,62 Prozent auf 9,25 EUR), Rheinmetall (-0,51 Prozent auf 1 020,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,51 Prozent auf 551,00 EUR) und SAP SE (-0,45 Prozent auf 212,20 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 717 008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 566,564 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 7,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|1 510,40
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|BASF
|53,37
|1,64%
|Bayer
|47,21
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|0,98%
|Deutsche Bank AG
|31,32
|4,16%
|Enel S.p.A.
|9,31
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|Eni S.p.A.
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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