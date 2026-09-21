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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Euro STOXX 50-Kursverlauf 21.09.2026 17:58:50

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus

Schlussendlich wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 erhöhte sich im STOXX-Handel letztendlich um 1,31 Prozent auf 6 318,05 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,116 Prozent auf 6 243,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 236,20 Punkten am Vortag.

Bei 6 243,44 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 325,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 462,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 6 293,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 5 458,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,99 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 4,35 Prozent auf 58,29 EUR), Siemens (+ 3,60 Prozent auf 273,50 EUR), UniCredit (+ 2,95 Prozent auf 83,71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,46 Prozent auf 57,38 EUR) und Siemens Energy (+ 2,11 Prozent auf 143,16 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Eni (-2,31 Prozent auf 23,43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,75 Prozent auf 43,67 EUR), BASF (-0,50 Prozent auf 51,36 EUR), BMW (-0,43 Prozent auf 60,14 EUR) und SAP SE (-0,14 Prozent auf 182,86 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 255 541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 557,314 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 489,20 2,39% ASML NV
BASF 51,36 -0,29% BASF
BMW AG 60,24 -0,92% BMW AG
Deutsche Telekom AG 27,29 0,89% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 57,28 2,62% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 23,44 -1,51% Eni S.p.A.
Infineon AG 58,24 4,17% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43,72 -1,31% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,98 2,48% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 182,58 -0,03% SAP SE
Siemens AG 273,60 3,44% Siemens AG
Siemens Energy AG 142,94 1,85% Siemens Energy AG
TotalEnergies 78,08 -1,13% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 83,85 3,17% UniCredit S.p.A.

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EURO STOXX 50 6 318,20 1,31%

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