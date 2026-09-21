Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
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21.09.2026 17:58:50
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus
Der Euro STOXX 50 erhöhte sich im STOXX-Handel letztendlich um 1,31 Prozent auf 6 318,05 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,116 Prozent auf 6 243,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 236,20 Punkten am Vortag.
Bei 6 243,44 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 325,11 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 462,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 6 293,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 5 458,42 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,99 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 4,35 Prozent auf 58,29 EUR), Siemens (+ 3,60 Prozent auf 273,50 EUR), UniCredit (+ 2,95 Prozent auf 83,71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,46 Prozent auf 57,38 EUR) und Siemens Energy (+ 2,11 Prozent auf 143,16 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Eni (-2,31 Prozent auf 23,43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,75 Prozent auf 43,67 EUR), BASF (-0,50 Prozent auf 51,36 EUR), BMW (-0,43 Prozent auf 60,14 EUR) und SAP SE (-0,14 Prozent auf 182,86 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 255 541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 557,314 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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