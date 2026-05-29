Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge

Am Freitag erhöht sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,53 Prozent auf 6 087,48 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,081 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,147 Prozent auf 6 064,01 Punkte an der Kurstafel, nach 6 055,11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 064,01 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 105,23 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,697 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 29.04.2026, den Wert von 5 816,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der Euro STOXX 50 6 138,41 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 371,10 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,05 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 1,74 Prozent auf 180,86 EUR), adidas (+ 1,62 Prozent auf 169,85 EUR), Infineon (+ 1,55 Prozent auf 81,35 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,82 Prozent auf 5,80 EUR) und UniCredit (+ 0,81 Prozent auf 73,68 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-4,07 Prozent auf 36,30 EUR), Deutsche Bank (-2,24 Prozent auf 27,77 EUR), Siemens Energy (-2,18 Prozent auf 163,12 EUR), Deutsche Börse (-0,68 Prozent auf 246,50 EUR) und Siemens (-0,39 Prozent auf 270,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 382 655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 530,489 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at