Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,67 Prozent leichter bei 5 744,31 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,939 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,391 Prozent auf 5 805,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 782,89 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 744,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 827,88 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 5,63 Prozent nach. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 998,40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 5 723,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 520,47 Punkten.
Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,81 Prozent ein. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Bei 5 736,80 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 1 585,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,87 Prozent auf 46,75 EUR), SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 173,52 EUR), Eni (+ 1,36 Prozent auf 20,46 EUR) und adidas (+ 1,14 Prozent auf 146,75 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-5,19 Prozent auf 40,11 EUR), BASF (-2,13 Prozent auf 45,44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,94 Prozent auf 91,00 EUR), Bayer (-1,77 Prozent auf 37,11 EUR) und Deutsche Bank (-1,61 Prozent auf 27,47 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 107 924 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 462,425 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|142,65
|-1,72%
|ASML NV
|1 112,60
|-5,50%
|BASF
|45,20
|-2,19%
|Bayer
|36,36
|-3,69%
|Deutsche Bank AG
|27,04
|-3,38%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,21
|1,20%
|Eni S.p.A.
|20,56
|1,91%
|Infineon AG
|39,19
|-7,27%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,21
|-2,65%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,65
|-1,48%
|Rheinmetall AG
|1 589,00
|1,86%
|SAP SE
|173,32
|0,96%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|90,10
|-3,06%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 719,90
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.