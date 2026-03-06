DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Euro STOXX 50-Kursverlauf 06.03.2026 12:27:05

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht Verluste

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht Verluste

Der Euro STOXX 50 notiert heute im Minus.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,67 Prozent leichter bei 5 744,31 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,939 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,391 Prozent auf 5 805,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 782,89 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 744,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 827,88 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 5,63 Prozent nach. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 998,40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 5 723,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 520,47 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,81 Prozent ein. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Bei 5 736,80 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 1 585,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,87 Prozent auf 46,75 EUR), SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 173,52 EUR), Eni (+ 1,36 Prozent auf 20,46 EUR) und adidas (+ 1,14 Prozent auf 146,75 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-5,19 Prozent auf 40,11 EUR), BASF (-2,13 Prozent auf 45,44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,94 Prozent auf 91,00 EUR), Bayer (-1,77 Prozent auf 37,11 EUR) und Deutsche Bank (-1,61 Prozent auf 27,47 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 107 924 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 462,425 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
06.03.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
06.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
05.03.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
05.03.26 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
