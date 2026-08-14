UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Euro STOXX 50 im Fokus
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14.08.2026 17:58:56
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich
Der Euro STOXX 50 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 6 540,75 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,573 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,010 Prozent leichter bei 6 544,79 Punkten, nach 6 545,47 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 534,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 567,57 Zähler.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,317 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 280,19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 934,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 434,70 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,80 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 1 202,00 EUR), SAP SE (+ 2,71 Prozent auf 180,14 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 51,15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,45 Prozent auf 517,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,29 Prozent auf 46,03 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Enel (-1,44 Prozent auf 9,53 EUR), Infineon (-1,23 Prozent auf 61,73 EUR), adidas (-1,07 Prozent auf 157,55 EUR), Bayer (-0,56 Prozent auf 47,79 EUR) und UniCredit (-0,40 Prozent auf 85,23 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 612 397 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 603,950 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 7,47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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