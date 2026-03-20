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Index-Performance im Blick 20.03.2026 15:58:36

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer

Der Euro STOXX 50 zeigt sich heute in Rot.

Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,37 Prozent schwächer bei 5 536,73 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,811 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 639,19 Zählern und damit 0,452 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 613,83 Punkte).

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 527,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 687,19 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3,14 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 131,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Stand von 5 760,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 450,93 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 5,36 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 527,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 1,39 Prozent auf 37,61 EUR), Bayer (-0,10 Prozent auf 38,43 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,11 Prozent auf 43,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,30 Prozent auf 85,42 EUR) und BASF (-0,30 Prozent auf 45,99 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-4,51 Prozent auf 152,78 EUR), UniCredit (-4,48 Prozent auf 59,90 EUR), Airbus SE (-2,39 Prozent auf 160,10 EUR), Enel (-2,31 Prozent auf 9,18 EUR) und Siemens (-1,97 Prozent auf 206,15 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 560 664 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 450,399 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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