Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Europa morgens.

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,08 Prozent schwächer bei 5 921,17 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,049 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,004 Prozent höher bei 5 925,91 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 925,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 911,56 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 925,91 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,338 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 931,79 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 611,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 356,63 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,21 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1 589,50 EUR), Infineon (+ 1,09 Prozent auf 41,86 EUR), Siemens Energy (+ 0,69 Prozent auf 146,85 EUR), Allianz (+ 0,39 Prozent auf 385,50 EUR) und Siemens (+ 0,31 Prozent auf 245,25 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Enel (-1,70 Prozent auf 9,27 EUR), SAP SE (-1,69 Prozent auf 167,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,62 Prozent auf 100,45 EUR), BASF (-1,30 Prozent auf 48,46 EUR) und Deutsche Börse (-1,13 Prozent auf 210,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 602 906 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 445,586 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at