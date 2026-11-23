Der Euro STOXX 50 erhöhte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 2,27 Prozent auf 6 077,06 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,121 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,383 Prozent höher bei 5 964,68 Punkten in den Handel, nach 5 941,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 086,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 959,13 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 6 068,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 462,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 515,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,87 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 126,46 EUR), Infineon (+ 6,56 Prozent auf 48,42 EUR), Deutsche Bank (+ 4,79 Prozent auf 30,53 EUR), Rheinmetall (+ 4,59 Prozent auf 725,20 EUR) und Siemens (+ 4,12 Prozent auf 265,15 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-1,74 Prozent auf 5,82 EUR), Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 310,90 EUR), UniCredit (-1,32 Prozent auf 77,15 EUR), Bayer (-0,71 Prozent auf 52,98 EUR) und Eni (-0,52 Prozent auf 23,81 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 8 546 440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 450,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at