EURO STOXX 50
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23.11.2026 17:58:45
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels freundlich
Der Euro STOXX 50 erhöhte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 2,27 Prozent auf 6 077,06 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,121 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,383 Prozent höher bei 5 964,68 Punkten in den Handel, nach 5 941,95 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 086,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 959,13 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 6 068,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 462,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 515,09 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,87 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 126,46 EUR), Infineon (+ 6,56 Prozent auf 48,42 EUR), Deutsche Bank (+ 4,79 Prozent auf 30,53 EUR), Rheinmetall (+ 4,59 Prozent auf 725,20 EUR) und Siemens (+ 4,12 Prozent auf 265,15 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-1,74 Prozent auf 5,82 EUR), Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 310,90 EUR), UniCredit (-1,32 Prozent auf 77,15 EUR), Bayer (-0,71 Prozent auf 52,98 EUR) und Eni (-0,52 Prozent auf 23,81 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 8 546 440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 450,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 262,00
|9,62%
|Bayer
|53,06
|-3,88%
|Deutsche Bank AG
|30,64
|6,93%
|Deutsche Börse AG
|309,80
|-0,55%
|Eni S.p.A.
|23,77
|-1,04%
|Infineon AG
|48,71
|9,45%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,85
|-1,37%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,64
|0,99%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,55
|2,13%
|Rheinmetall AG
|723,40
|6,21%
|Siemens AG
|265,45
|6,39%
|Siemens Energy AG
|126,72
|9,24%
|TotalEnergies
|77,41
|-0,26%
|UniCredit S.p.A.
|76,95
|-1,24%
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