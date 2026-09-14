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Euro STOXX 50 aktuell 14.09.2026 17:58:47

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Rot

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Rot

Der Euro STOXX 50 gab sich zum Handelsschluss schwächer.

Am Montag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,08 Prozent leichter bei 6 256,60 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,375 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,256 Prozent auf 6 308,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 325,13 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6 308,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 234,33 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Stand von 6 539,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 187,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 390,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,94 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 5,08 Prozent auf 186,26 EUR), Bayer (+ 2,41 Prozent auf 49,33 EUR), Deutsche Börse (+ 2,06 Prozent auf 282,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,49 Prozent auf 55,84 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,43 Prozent auf 510,60 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-8,04 Prozent auf 132,66 EUR), Infineon (-7,72 Prozent auf 54,04 EUR), Enel (-2,64 Prozent auf 8,75 EUR), Airbus SE (-2,23 Prozent auf 195,06 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,19 Prozent auf 6,70 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 859 082 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569,802 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,69 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 377,00 -6,11% ASML NV
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Deutsche Bank AG 33,86 -3,13% Deutsche Bank AG
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DHL Group (ex Deutsche Post) 55,90 1,75% DHL Group (ex Deutsche Post)
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Infineon AG 54,26 -6,82% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,74 -1,48% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,64 0,15% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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