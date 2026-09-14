Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Euro STOXX 50 aktuell
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14.09.2026 17:58:47
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Rot
Am Montag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,08 Prozent leichter bei 6 256,60 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,375 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,256 Prozent auf 6 308,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 325,13 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6 308,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 234,33 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Stand von 6 539,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 187,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 390,71 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,94 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 5,08 Prozent auf 186,26 EUR), Bayer (+ 2,41 Prozent auf 49,33 EUR), Deutsche Börse (+ 2,06 Prozent auf 282,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,49 Prozent auf 55,84 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,43 Prozent auf 510,60 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-8,04 Prozent auf 132,66 EUR), Infineon (-7,72 Prozent auf 54,04 EUR), Enel (-2,64 Prozent auf 8,75 EUR), Airbus SE (-2,23 Prozent auf 195,06 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,19 Prozent auf 6,70 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 859 082 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569,802 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,69 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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