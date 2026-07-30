Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün

Am Donnerstag legte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 1,35 Prozent auf 6 333,18 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,394 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,057 Prozent auf 6 245,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6 248,84 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 356,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6 245,30 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,722 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 328,09 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 881,51 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 30.07.2025, mit 5 393,18 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,25 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 9,16 Prozent auf 59,47 EUR), Siemens Energy (+ 8,12 Prozent auf 146,16 EUR), Siemens (+ 3,63 Prozent auf 281,10 EUR), Deutsche Bank (+ 1,90 Prozent auf 31,86 EUR) und UniCredit (+ 1,61 Prozent auf 81,53 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil adidas (-11,52 Prozent auf 161,25 EUR), SAP SE (-3,78 Prozent auf 155,92 EUR), Airbus SE (-2,79 Prozent auf 203,95 EUR), Deutsche Börse (-2,44 Prozent auf 263,90 EUR) und Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 27,10 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 7 220 835 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 535,114 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,21 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at