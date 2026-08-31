Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,14 Prozent tiefer bei 6 476,83 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,534 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,129 Prozent auf 6 477,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6 485,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 478,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 471,86 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 358,01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 050,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 5 351,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,71 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 1,54 Prozent auf 23,14 EUR), BASF (+ 1,33 Prozent auf 53,22 EUR), Bayer (+ 0,41 Prozent auf 48,87 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,31 Prozent auf 519,60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,23 Prozent auf 77,60 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-4,25 Prozent auf 143,34 EUR), Infineon (-0,61 Prozent auf 56,73 EUR), Airbus SE (-0,59 Prozent auf 201,95 EUR), SAP SE (-0,53 Prozent auf 190,30 EUR) und BMW (-0,48 Prozent auf 62,34 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 289 391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 575,969 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,01 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at