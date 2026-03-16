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Euro STOXX 50 im Blick 16.03.2026 09:29:14

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,22 Prozent auf 5 728,94 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,806 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 5 716,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 716,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 731,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 716,13 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 16.02.2026, wies der Euro STOXX 50 5 978,88 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 717,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 5 404,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,08 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 543,42 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 2,78 Prozent auf 22,56 EUR), Rheinmetall (+ 2,48 Prozent auf 1 632,00 EUR), Bayer (+ 2,39 Prozent auf 39,56 EUR), Airbus SE (+ 0,42 Prozent auf 168,96 EUR) und Allianz (+ 0,25 Prozent auf 355,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen BMW (-0,93 Prozent auf 80,54 EUR), Enel (-0,82 Prozent auf 9,64 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,62 Prozent auf 5,12 EUR), Siemens (-0,59 Prozent auf 219,05 EUR) und UniCredit (-0,59 Prozent auf 62,70 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 266 946 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 454,639 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,42 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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