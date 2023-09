Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Morgen.

Am Donnerstag steht der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,01 Prozent im Plus bei 4 132,13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,594 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 4 131,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 131,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 128,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 136,00 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 293,69 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 28.06.2023, den Stand von 4 344,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 335,30 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,16 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 1,64 Prozent auf 15,57 EUR), Stellantis (+ 0,63 Prozent auf 17,97 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 373,00 EUR), Siemens (+ 0,31 Prozent auf 134,62 EUR) und Allianz (+ 0,22 Prozent auf 227,45 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Flutter Entertainment (-2,64 Prozent auf 132,85 GBP), adidas (-1,26 Prozent auf 155,64 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,83 Prozent auf 107,98 EUR), BASF (-0,72 Prozent auf 41,98 EUR) und Bayer (-0,58 Prozent auf 45,46 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 130 715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 351,085 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,14 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,09 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at