Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
24.12.2025 15:57:52
Euro STOXX 50 aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags
Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,05 Prozent auf 5 746,24 Punkte nach unten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,900 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,003 Prozent auf 5 749,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 749,28 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 754,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 744,75 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,142 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 528,67 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 464,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 857,86 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,84 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Zähler.
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 0 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 347,291 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
2025 verzeichnet die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Eni S.p.A.mehr Nachrichten
|
24.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
24.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
24.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
24.12.25