Euro STOXX 50 aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittwoch wenig bewegt.

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,05 Prozent auf 5 746,24 Punkte nach unten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,900 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,003 Prozent auf 5 749,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 749,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 754,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 744,75 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,142 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 528,67 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 464,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 857,86 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,84 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Zähler.

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 0 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 347,291 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

2025 verzeichnet die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at