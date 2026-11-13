Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,05 Prozent schwächer bei 6 395,83 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,511 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,124 Prozent auf 6 391,06 Punkte an der Kurstafel, nach 6 398,98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 372,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 412,65 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 3,69 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 6 167,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 6 545,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 742,79 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,32 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,30 Prozent auf 593,40 EUR), BMW (+ 1,19 Prozent auf 57,86 EUR), Eni (+ 1,11 Prozent auf 25,88 EUR), Deutsche Börse (+ 1,01 Prozent auf 330,30 EUR) und Allianz (+ 0,99 Prozent auf 477,10 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-2,84 Prozent auf 50,63 EUR), Rheinmetall (-2,25 Prozent auf 755,20 EUR), Airbus SE (-1,22 Prozent auf 205,75 EUR), Siemens Energy (-0,80 Prozent auf 131,46 EUR) und Siemens (-0,78 Prozent auf 279,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 576 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 541,050 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at