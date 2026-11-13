EURO STOXX 50
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13.11.2026 15:58:52
Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell
Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,05 Prozent schwächer bei 6 395,83 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,511 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,124 Prozent auf 6 391,06 Punkte an der Kurstafel, nach 6 398,98 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 372,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 412,65 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 3,69 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 6 167,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 6 545,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 742,79 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,32 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,30 Prozent auf 593,40 EUR), BMW (+ 1,19 Prozent auf 57,86 EUR), Eni (+ 1,11 Prozent auf 25,88 EUR), Deutsche Börse (+ 1,01 Prozent auf 330,30 EUR) und Allianz (+ 0,99 Prozent auf 477,10 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-2,84 Prozent auf 50,63 EUR), Rheinmetall (-2,25 Prozent auf 755,20 EUR), Airbus SE (-1,22 Prozent auf 205,75 EUR), Siemens Energy (-0,80 Prozent auf 131,46 EUR) und Siemens (-0,78 Prozent auf 279,50 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 576 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 541,050 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|206,40
|-0,27%
|Allianz
|475,70
|1,17%
|ASML NV
|1 355,80
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|BMW AG
|57,40
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|Deutsche Börse AG
|330,30
|1,16%
|Deutsche Telekom AG
|26,43
|0,42%
|Eni S.p.A.
|26,00
|1,36%
|Infineon AG
|50,42
|-2,25%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,60
|0,02%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|589,40
|0,92%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,16
|1,15%
|Rheinmetall AG
|766,70
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|Siemens AG
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|Siemens Energy AG
|131,62
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|1,78%
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