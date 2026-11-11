EURO STOXX 50
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11.11.2026 15:58:48
Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags
Der Euro STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent auf 6 356,45 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,433 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,138 Prozent auf 6 336,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 327,87 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 398,89 Punkte, das Tagestief hingegen 6 336,58 Zähler.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3,05 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 173,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 551,22 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Wert von 5 725,70 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,65 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 7,98 Prozent auf 129,40 EUR), Infineon (+ 4,89 Prozent auf 51,45 EUR), Eni (+ 2,44 Prozent auf 25,21 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,70 Prozent auf 59,74 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,25 Prozent auf 324,80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-5,38 Prozent auf 807,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,50 Prozent auf 6,29 EUR), Enel (-0,92 Prozent auf 9,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,90 Prozent auf 571,00 EUR) und Bayer (-0,67 Prozent auf 56,70 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 3 151 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 517,925 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,87 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 356,20
|-2,11%
|Bayer
|56,54
|-1,36%
|Deutsche Börse AG
|326,50
|-0,18%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|59,96
|-0,03%
|Enel S.p.A.
|9,81
|-0,23%
|Eni S.p.A.
|25,65
|2,01%
|Infineon AG
|51,58
|-1,04%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,26
|-1,23%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,59
|-2,47%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|584,00
|1,71%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,97
|-0,21%
|Rheinmetall AG
|771,20
|-4,10%
|Siemens Energy AG
|131,06
|-0,86%
|TotalEnergies
|80,69
|1,91%
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