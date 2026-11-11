Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags

Der Euro STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent auf 6 356,45 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,433 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,138 Prozent auf 6 336,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 327,87 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 398,89 Punkte, das Tagestief hingegen 6 336,58 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3,05 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 173,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 551,22 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Wert von 5 725,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,65 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 7,98 Prozent auf 129,40 EUR), Infineon (+ 4,89 Prozent auf 51,45 EUR), Eni (+ 2,44 Prozent auf 25,21 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,70 Prozent auf 59,74 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,25 Prozent auf 324,80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-5,38 Prozent auf 807,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,50 Prozent auf 6,29 EUR), Enel (-0,92 Prozent auf 9,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,90 Prozent auf 571,00 EUR) und Bayer (-0,67 Prozent auf 56,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 3 151 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 517,925 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,87 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at