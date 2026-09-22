Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Kursverlauf
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22.09.2026 17:58:53
Euro STOXX 50 aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im Euro STOXX 50
Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 6 329,84 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,343 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,176 Prozent auf 6 329,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6 318,20 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 286,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 356,89 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 462,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Wert von 6 311,32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 442,05 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,20 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,16 Prozent auf 60,13 EUR), adidas (+ 2,58 Prozent auf 146,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,16 Prozent auf 58,62 EUR), Siemens Energy (+ 1,89 Prozent auf 145,86 EUR) und Bayer (+ 1,06 Prozent auf 49,55 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Allianz (-3,35 Prozent auf 430,20 EUR), Rheinmetall (-1,90 Prozent auf 991,40 EUR), Deutsche Bank (-1,66 Prozent auf 32,64 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 501,80 EUR) und Eni (-1,03 Prozent auf 23,16 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 691 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 557,314 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,01 erwartet. Mit 7,19 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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