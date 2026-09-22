Euro STOXX 50 aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im Euro STOXX 50

Das machte das Börsenbarometer in Europa zum Handelsende.

Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 6 329,84 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,343 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,176 Prozent auf 6 329,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6 318,20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 286,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 356,89 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 462,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Wert von 6 311,32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 442,05 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,20 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,16 Prozent auf 60,13 EUR), adidas (+ 2,58 Prozent auf 146,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,16 Prozent auf 58,62 EUR), Siemens Energy (+ 1,89 Prozent auf 145,86 EUR) und Bayer (+ 1,06 Prozent auf 49,55 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Allianz (-3,35 Prozent auf 430,20 EUR), Rheinmetall (-1,90 Prozent auf 991,40 EUR), Deutsche Bank (-1,66 Prozent auf 32,64 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 501,80 EUR) und Eni (-1,03 Prozent auf 23,16 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 691 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 557,314 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,01 erwartet. Mit 7,19 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at