Euro STOXX 50-Handel aktuell: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50

Heute wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,73 Prozent auf 6 255,24 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,422 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,019 Prozent schwächer bei 6 208,99 Punkten, nach 6 210,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 266,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 205,85 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,501 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 6 214,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 883,48 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 355,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,92 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 7,50 Prozent auf 137,94 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,07 Prozent auf 6,42 EUR), Rheinmetall (+ 1,77 Prozent auf 1 035,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,66 Prozent auf 257,40 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,35 Prozent auf 57,10 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-3,07 Prozent auf 63,48 EUR), adidas (-1,84 Prozent auf 173,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,84 Prozent auf 71,60 EUR), Eni (-1,07 Prozent auf 22,73 EUR) und BASF (-0,63 Prozent auf 48,56 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 506 022 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 612,660 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at