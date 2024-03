Euro STOXX 50-Handel aktuell: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Freitagmittag.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,40 Prozent auf 5 013,24 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,315 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,006 Prozent fester bei 4 993,44 Punkten, nach 4 993,12 Punkten am Vortag.

Bei 4 987,86 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 019,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 743,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.12.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 549,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 034,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 11,09 Prozent. Bei 5 031,82 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Stellantis (+ 2,89 Prozent auf 25,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,49 Prozent auf 114,62 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,35 Prozent auf 73,52 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,27 Prozent auf 39,07 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,23 Prozent auf 21,85 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-5,27 Prozent auf 32,17 EUR), adidas (+ 0,07 Prozent auf 206,65 EUR), Eni (+ 0,23 Prozent auf 14,69 EUR), Siemens (+ 0,23 Prozent auf 184,42 EUR) und Bayer (+ 0,27 Prozent auf 26,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 356 937 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 432,616 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,68 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at