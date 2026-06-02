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Euro STOXX 50-Performance 02.06.2026 15:58:57

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen

Euro STOXX 50-Handel am Dienstag.

Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,85 Prozent auf 6 086,19 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,061 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,403 Prozent auf 6 059,26 Punkte an der Kurstafel, nach 6 034,95 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 059,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6 113,39 Einheiten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 881,51 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 986,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 355,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,03 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 6,40 Prozent auf 85,49 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,68 Prozent auf 52,78 EUR), Siemens (+ 2,04 Prozent auf 278,20 EUR), Deutsche Bank (+ 1,53 Prozent auf 27,94 EUR) und UniCredit (+ 1,38 Prozent auf 74,33 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-4,98 Prozent auf 33,38 EUR), SAP SE (-2,54 Prozent auf 163,64 EUR), Rheinmetall (-1,61 Prozent auf 1 187,60 EUR), Deutsche Börse (-1,45 Prozent auf 244,40 EUR) und BMW (-1,09 Prozent auf 72,92 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 569 488 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 533,727 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,61 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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