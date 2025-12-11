Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Index im Fokus 11.12.2025 15:59:01

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Der Euro STOXX 50 steigt am Donnerstagnachmittag.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,84 Prozent höher bei 5 756,14 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,881 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,006 Prozent auf 5 707,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 708,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 684,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 760,01 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,673 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 11.11.2025, einen Stand von 5 725,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 386,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 959,35 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,05 Prozent zu. Bei 5 818,07 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 68,65 EUR), BASF (+ 2,71 Prozent auf 44,31 EUR), Siemens (+ 2,48 Prozent auf 237,35 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,43 Prozent auf 46,88 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,08 Prozent auf 558,20 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Börse (-2,10 Prozent auf 214,90 EUR), Bayer (-0,79 Prozent auf 36,33 EUR), Airbus SE (-0,71 Prozent auf 192,56 EUR), SAP SE (-0,55 Prozent auf 209,80 EUR) und Siemens Energy (-0,40 Prozent auf 123,10 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 196 675 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 369,345 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,53 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

10.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
08.12.25 Airbus Kaufen DZ BANK
05.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
