Eni Aktie

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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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Euro STOXX 50 im Blick 18.09.2026 12:26:53

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Freitagmittag in der Verlustzone

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Freitagmittag in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 notiert am fünften Tag der Woche im negativen Bereich.

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,77 Prozent leichter bei 6 274,36 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,316 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,100 Prozent höher bei 6 329,24 Punkten, nach 6 322,90 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 329,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 271,67 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,548 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 468,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 323,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 456,67 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,25 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 3,20 Prozent auf 56,14 EUR), Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 1 023,80 EUR), Airbus SE (+ 0,48 Prozent auf 196,52 EUR), Eni (+ 0,19 Prozent auf 23,91 EUR) und Siemens Energy (+ 0,17 Prozent auf 142,04 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,25 Prozent auf 79,22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,81 Prozent auf 45,36 EUR), Allianz (-1,68 Prozent auf 443,50 EUR) und Enel (-1,59 Prozent auf 8,92 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 642 619 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 538,121 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,24 -0,81% Airbus SE
Allianz 442,00 -1,82% Allianz
ASML NV 1 454,40 2,11% ASML NV
Deutsche Telekom AG 27,05 -4,35% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8,90 -2,01% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 23,80 -1,25% Eni S.p.A.
Infineon AG 55,91 2,55% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,30 -3,57% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,55 -1,13% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 014,20 -0,28% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 140,34 -0,13% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,00 -5,87% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 236,20 -1,37%

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