ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 08.07.2026 15:58:41

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag in der Verlustzone

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 verbucht am Mittwoch Verluste.

Am Mittwoch steht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,31 Prozent im Minus bei 6 237,12 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,488 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,062 Prozent leichter bei 6 315,94 Punkten in den Handel, nach 6 319,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 315,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 180,94 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 2,63 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 6 062,29 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.04.2026, den Stand von 5 913,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 371,95 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,61 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 3,48 Prozent auf 21,25 EUR), BASF (+ 1,20 Prozent auf 47,93 EUR), Siemens Energy (-0,33 Prozent auf 154,78 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,47 Prozent auf 505,60 EUR) und Enel (-0,65 Prozent auf 10,08 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-4,01 Prozent auf 1 067,00 EUR), SAP SE (-3,86 Prozent auf 138,34 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,14 Prozent auf 73,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,97 Prozent auf 44,61 EUR) und adidas (-2,95 Prozent auf 182,35 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 904 020 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 627,615 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
06:17 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Energy Underweight Barclays Capital
03.07.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
30.06.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 181,45 -2,73% adidas
ASML NV 1 540,20 1,21% ASML NV
BASF 47,90 1,14% BASF
Deutsche Bank AG 31,26 -2,71% Deutsche Bank AG
Enel S.p.A. 10,08 -1,02% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 21,05 0,50% Eni S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,63 -2,66% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 505,20 -0,71% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 060,60 -4,61% Rheinmetall AG
SAP SE 137,60 -3,67% SAP SE
Siemens Energy AG 154,64 -1,40% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,50 -3,01% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 235,36 -1,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX tief im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex geben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen