Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag in der Verlustzone

Am Mittwoch steht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,31 Prozent im Minus bei 6 237,12 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,488 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,062 Prozent leichter bei 6 315,94 Punkten in den Handel, nach 6 319,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 315,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 180,94 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 2,63 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 6 062,29 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.04.2026, den Stand von 5 913,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 371,95 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,61 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 3,48 Prozent auf 21,25 EUR), BASF (+ 1,20 Prozent auf 47,93 EUR), Siemens Energy (-0,33 Prozent auf 154,78 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,47 Prozent auf 505,60 EUR) und Enel (-0,65 Prozent auf 10,08 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-4,01 Prozent auf 1 067,00 EUR), SAP SE (-3,86 Prozent auf 138,34 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,14 Prozent auf 73,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,97 Prozent auf 44,61 EUR) und adidas (-2,95 Prozent auf 182,35 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 904 020 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 627,615 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at