Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Kaum verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 derzeit.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,16 Prozent fester bei 6 071,60 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,073 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 049,79 Zählern und damit 0,203 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 062,07 Punkte).

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 980,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6 074,00 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 911,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 5 719,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Wert von 5 430,17 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,78 Prozent nach oben. Bei 6 199,78 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 1,85 Prozent auf 78,73 EUR), adidas (+ 1,18 Prozent auf 163,35 EUR), Eni (+ 0,98 Prozent auf 23,61 EUR), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 375,10 EUR) und Siemens Energy (+ 0,59 Prozent auf 158,96 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil BASF (-3,61 Prozent auf 49,14 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,37 Prozent auf 5,55 EUR), SAP SE (-2,25 Prozent auf 157,84 EUR), Bayer (-1,74 Prozent auf 35,53 EUR) und UniCredit (-1,51 Prozent auf 72,36 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 894 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 563,558 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 8,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at