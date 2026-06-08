Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|STOXX-Handel im Fokus
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08.06.2026 15:59:17
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,16 Prozent fester bei 6 071,60 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,073 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 049,79 Zählern und damit 0,203 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 062,07 Punkte).
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 980,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6 074,00 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 911,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 5 719,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Wert von 5 430,17 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,78 Prozent nach oben. Bei 6 199,78 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 1,85 Prozent auf 78,73 EUR), adidas (+ 1,18 Prozent auf 163,35 EUR), Eni (+ 0,98 Prozent auf 23,61 EUR), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 375,10 EUR) und Siemens Energy (+ 0,59 Prozent auf 158,96 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil BASF (-3,61 Prozent auf 49,14 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,37 Prozent auf 5,55 EUR), SAP SE (-2,25 Prozent auf 157,84 EUR), Bayer (-1,74 Prozent auf 35,53 EUR) und UniCredit (-1,51 Prozent auf 72,36 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 894 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 563,558 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 8,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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