Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,57 Prozent fester bei 5 841,37 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,924 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,195 Prozent auf 5 819,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 808,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 855,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 819,79 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 905,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.02.2026, einen Wert von 5 985,23 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 13.05.2025, den Wert von 5 416,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,154 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 4,35 Prozent auf 60,67 EUR), Siemens Energy (+ 3,85 Prozent auf 176,00 EUR), Allianz (+ 1,47 Prozent auf 373,60 EUR), Deutsche Bank (+ 1,42 Prozent auf 27,14 EUR) und BASF (+ 1,03 Prozent auf 53,75 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,20 Prozent auf 1 148,00 EUR), adidas (-1,20 Prozent auf 140,30 EUR), Siemens (-1,17 Prozent auf 261,50 EUR), SAP SE (-0,69 Prozent auf 141,42 EUR) und Deutsche Börse (-0,60 Prozent auf 248,30 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 513 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 503,202 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at