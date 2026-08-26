Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch am Mittwochmorgen aufwärts.

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 6 465,22 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,506 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,107 Prozent auf 6 462,53 Punkte an der Kurstafel, nach 6 455,63 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 462,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6 478,09 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,175 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 6 280,94 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 6 064,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 383,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,51 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 2,23 Prozent auf 33,94 EUR), Airbus SE (+ 0,81 Prozent auf 206,25 EUR), UniCredit (+ 0,69 Prozent auf 84,50 EUR), Bayer (+ 0,63 Prozent auf 49,57 EUR) und Allianz (+ 0,49 Prozent auf 452,20 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-2,47 Prozent auf 180,88 EUR), Eni (-1,76 Prozent auf 22,90 EUR), Rheinmetall (-0,72 Prozent auf 1 110,20 EUR), Siemens Energy (-0,54 Prozent auf 151,94 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,46 Prozent auf 72,96 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 190 545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 574,196 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at