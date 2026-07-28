Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
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28.07.2026 12:26:49
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain
Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,21 Prozent höher bei 6 295,21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,384 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,239 Prozent auf 6 297,20 Punkte an der Kurstafel, nach 6 282,21 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 283,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 316,28 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 221,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 836,10 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 5 337,58 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,60 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,28 Prozent auf 1 095,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,53 Prozent auf 46,92 EUR), BMW (+ 3,27 Prozent auf 59,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,69 Prozent auf 72,64 EUR) und SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 154,24 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-2,94 Prozent auf 59,68 EUR), Siemens Energy (-2,35 Prozent auf 144,90 EUR), Eni (-1,34 Prozent auf 22,14 EUR), Bayer (-0,64 Prozent auf 46,93 EUR) und Siemens (-0,53 Prozent auf 271,30 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 867 492 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 602,408 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,76 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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