Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Marktbericht
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17.08.2026 17:58:47
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Verlusten
Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 6 538,56 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,574 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,131 Prozent auf 6 548,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6 539,59 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 570,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 533,84 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 230,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 5 827,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 448,61 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,76 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 277,70 EUR), Siemens Energy (+ 1,29 Prozent auf 162,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1 214,00 EUR), Infineon (+ 0,39 Prozent auf 61,97 EUR) und Eni (+ 0,30 Prozent auf 23,76 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil adidas (-3,14 Prozent auf 152,60 EUR), BMW (-1,78 Prozent auf 58,34 EUR), BASF (-1,25 Prozent auf 50,51 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,23 Prozent auf 54,58 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,10 Prozent auf 45,52 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3 227 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 608,806 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Siemens Energy AG
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17:58
|Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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17:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.at)
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16:00
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16:00
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16:00
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Analysen zu Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,85
|-3,01%
|Ahold Delhaize (Ahold)
|31,73
|-2,07%
|ASML NV
|1 625,20
|2,70%
|BASF
|50,31
|-1,18%
|BMW AG
|58,44
|-1,58%
|Deutsche Bank AG
|33,01
|-0,95%
|Deutsche Börse AG
|277,40
|1,76%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|54,50
|-1,09%
|Eni S.p.A.
|23,86
|0,27%
|Infineon AG
|62,02
|0,21%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,56
|-0,76%
|Rheinmetall AG
|1 225,00
|1,54%
|Siemens Energy AG
|163,14
|1,84%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,02
|-0,82%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 530,45
|-0,14%