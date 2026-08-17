Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Marktbericht 17.08.2026 17:58:47

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Verlusten

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Verlusten

Am Montagabend legten Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 6 538,56 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,574 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,131 Prozent auf 6 548,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6 539,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 570,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 533,84 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 230,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 5 827,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 448,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,76 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 277,70 EUR), Siemens Energy (+ 1,29 Prozent auf 162,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1 214,00 EUR), Infineon (+ 0,39 Prozent auf 61,97 EUR) und Eni (+ 0,30 Prozent auf 23,76 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil adidas (-3,14 Prozent auf 152,60 EUR), BMW (-1,78 Prozent auf 58,34 EUR), BASF (-1,25 Prozent auf 50,51 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,23 Prozent auf 54,58 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,10 Prozent auf 45,52 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3 227 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 608,806 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 152,85 -3,01% adidas
Ahold Delhaize (Ahold) 31,73 -2,07% Ahold Delhaize (Ahold)
ASML NV 1 625,20 2,70% ASML NV
BASF 50,31 -1,18% BASF
BMW AG 58,44 -1,58% BMW AG
Deutsche Bank AG 33,01 -0,95% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 277,40 1,76% Deutsche Börse AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 54,50 -1,09% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 23,86 0,27% Eni S.p.A.
Infineon AG 62,02 0,21% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 45,56 -0,76% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 225,00 1,54% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 163,14 1,84% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,02 -0,82% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 530,45 -0,14%

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