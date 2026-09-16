Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus

Schlussendlich gewann der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,56 Prozent auf 6 271,48 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,317 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,241 Prozent auf 6 251,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6 236,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 240,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 282,56 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,594 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 6 539,59 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Stand von 6 257,42 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 5 372,31 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 137,12 EUR), Enel (+ 2,24 Prozent auf 8,89 EUR), adidas (+ 1,94 Prozent auf 144,65 EUR), Infineon (+ 1,23 Prozent auf 55,00 EUR) und Allianz (+ 1,03 Prozent auf 449,20 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,64 Prozent auf 78,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,57 Prozent auf 45,37 EUR), Rheinmetall (-1,52 Prozent auf 1 013,00 EUR), BMW (-1,15 Prozent auf 62,14 EUR) und Eni (-1,02 Prozent auf 24,25 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 580 847 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 534,883 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at