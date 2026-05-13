Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index-Performance im Blick
|
13.05.2026 17:58:50
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen
Letztendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,70 Prozent höher bei 5 848,92 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,924 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,195 Prozent stärker bei 5 819,79 Punkten, nach 5 808,45 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 855,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 801,16 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,989 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 5 905,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 985,23 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 416,21 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,025 Prozent nach unten. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 10,70 Prozent auf 64,36 EUR), Siemens Energy (+ 4,58 Prozent auf 177,24 EUR), Deutsche Bank (+ 1,51 Prozent auf 27,16 EUR), BASF (+ 1,50 Prozent auf 54,00 EUR) und adidas (+ 1,41 Prozent auf 144,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen SAP SE (-4,31 Prozent auf 136,26 EUR), Rheinmetall (-3,48 Prozent auf 1 121,60 EUR), Deutsche Börse (-1,84 Prozent auf 245,20 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,71 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,45 Prozent auf 462,10 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 721 185 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 503,202 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
13.05.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|07:15
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143,95
|-0,14%
|ASML NV
|1 341,80
|-0,28%
|BASF
|54,03
|0,19%
|Deutsche Bank AG
|27,63
|1,47%
|Deutsche Börse AG
|243,30
|-0,98%
|Deutsche Telekom AG
|27,85
|-0,96%
|Infineon AG
|66,88
|2,99%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,77
|0,21%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|464,50
|-0,49%
|Rheinmetall AG
|1 140,60
|2,20%
|SAP SE
|138,38
|0,86%
|Siemens Energy AG
|181,32
|2,07%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|88,60
|1,93%
|Wolters Kluwer N.V.
|58,12
|1,15%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 909,58
|0,83%