Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Index-Performance im Blick 13.05.2026 17:58:50

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Letztendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,70 Prozent höher bei 5 848,92 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,924 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,195 Prozent stärker bei 5 819,79 Punkten, nach 5 808,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 855,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 801,16 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,989 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 5 905,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 985,23 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 416,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,025 Prozent nach unten. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 10,70 Prozent auf 64,36 EUR), Siemens Energy (+ 4,58 Prozent auf 177,24 EUR), Deutsche Bank (+ 1,51 Prozent auf 27,16 EUR), BASF (+ 1,50 Prozent auf 54,00 EUR) und adidas (+ 1,41 Prozent auf 144,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen SAP SE (-4,31 Prozent auf 136,26 EUR), Rheinmetall (-3,48 Prozent auf 1 121,60 EUR), Deutsche Börse (-1,84 Prozent auf 245,20 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,71 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,45 Prozent auf 462,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 721 185 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 503,202 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 143,95 -0,14% adidas
ASML NV 1 341,80 -0,28% ASML NV
BASF 54,03 0,19% BASF
Deutsche Bank AG 27,63 1,47% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 243,30 -0,98% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 27,85 -0,96% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 66,88 2,99% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,77 0,21% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 464,50 -0,49% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 140,60 2,20% Rheinmetall AG
SAP SE 138,38 0,86% SAP SE
Siemens Energy AG 181,32 2,07% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 88,60 1,93% Volkswagen (VW) AG Vz.
Wolters Kluwer N.V. 58,12 1,15% Wolters Kluwer N.V.

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EURO STOXX 50 5 909,58 0,83%

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