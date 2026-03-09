Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursentwicklung
|
09.03.2026 09:29:02
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 2,89 Prozent auf 5 554,38 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,818 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 1,17 Prozent schwächer bei 5 652,78 Punkten in den Handel, nach 5 719,90 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 549,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 652,78 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 09.02.2026, den Stand von 6 059,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.12.2025, einen Stand von 5 718,32 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 5 468,41 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 5,06 Prozent nach. Bei 6 199,78 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 549,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (-0,12 Prozent auf 20,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 522,40 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 240,40 EUR), Rheinmetall (-1,44 Prozent auf 1 569,50 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,67 Prozent auf 88,48 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-5,48 Prozent auf 141,55 EUR), UniCredit (-5,10 Prozent auf 63,08 EUR), Infineon (-4,34 Prozent auf 37,71 EUR), Airbus SE (-4,33 Prozent auf 167,86 EUR) und Intesa Sanpaolo (-4,02 Prozent auf 5,02 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 836 340 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 442,074 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 8,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
