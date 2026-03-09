Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 09.03.2026 09:29:02

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Das macht der Euro STOXX 50 heute.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 2,89 Prozent auf 5 554,38 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,818 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 1,17 Prozent schwächer bei 5 652,78 Punkten in den Handel, nach 5 719,90 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 549,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 652,78 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 09.02.2026, den Stand von 6 059,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.12.2025, einen Stand von 5 718,32 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 5 468,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 5,06 Prozent nach. Bei 6 199,78 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 549,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (-0,12 Prozent auf 20,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 522,40 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 240,40 EUR), Rheinmetall (-1,44 Prozent auf 1 569,50 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,67 Prozent auf 88,48 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-5,48 Prozent auf 141,55 EUR), UniCredit (-5,10 Prozent auf 63,08 EUR), Infineon (-4,34 Prozent auf 37,71 EUR), Airbus SE (-4,33 Prozent auf 167,86 EUR) und Intesa Sanpaolo (-4,02 Prozent auf 5,02 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 836 340 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 442,074 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 8,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
06.03.26 Infineon Neutral UBS AG
06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Infineon Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 173,52 -0,68% Airbus SE
ASML NV 1 159,00 4,17% ASML NV
Deutsche Börse AG 243,10 0,41% Deutsche Börse AG
Eni S.p.A. 20,45 -0,54% Eni S.p.A.
Infineon AG 39,97 1,99% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,32 2,21% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 529,40 0,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,89 1,50% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 618,50 1,86% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 152,75 2,38% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 66,75 0,98% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 89,26 -0,93% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 685,20 -0,61%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen