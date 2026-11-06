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Index-Performance im Fokus 06.11.2026 09:28:43

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 notiert am Freitagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,36 Prozent leichter bei 6 146,94 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,420 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,383 Prozent auf 6 207,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6 231,54 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 141,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 207,70 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,199 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 6 272,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 502,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 611,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,07 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Enel (-0,03 Prozent auf 9,73 EUR), Eni (-0,59 Prozent auf 25,31 EUR), Infineon (-0,66 Prozent auf 45,65 EUR), Deutsche Telekom (-0,69 Prozent auf 26,02 EUR) und Deutsche Börse (-1,07 Prozent auf 324,00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Rheinmetall (-2,84 Prozent auf 817,60 EUR), BASF (-2,60 Prozent auf 54,63 EUR), Bayer (-2,60 Prozent auf 54,76 EUR) und adidas (-2,53 Prozent auf 175,05 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 408 158 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 515,535 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,98 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Deutsche Börse AG 319,60 -1,96% Deutsche Börse AG
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