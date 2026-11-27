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27.11.2026 09:28:52
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen
Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,13 Prozent höher bei 6 082,43 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,087 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,244 Prozent auf 6 029,42 Punkte an der Kurstafel, nach 6 014,74 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 029,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 082,77 Punkten.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,97 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 6 164,69 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 6 424,73 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 5 653,17 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,97 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 5,17 Prozent auf 805,30 EUR), Infineon (+ 3,71 Prozent auf 43,93 EUR), Siemens Energy (+ 3,37 Prozent auf 120,94 EUR), UniCredit (+ 1,72 Prozent auf 75,20 EUR) und Siemens (+ 1,62 Prozent auf 254,35 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-1,55 Prozent auf 171,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,37 Prozent auf 587,00 EUR), Enel (-0,30 Prozent auf 9,56 EUR), Bayer (-0,27 Prozent auf 52,68 EUR) und SAP SE (-0,26 Prozent auf 193,64 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 272 288 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 436,139 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,57 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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