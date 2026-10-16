Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Kursentwicklung im Fokus
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16.10.2026 15:58:26
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,80 Prozent höher bei 6 217,32 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,320 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent stärker bei 6 177,45 Punkten, nach 6 168,26 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 223,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 177,45 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,663 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 266,50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 283,61 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Wert von 5 652,01 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,27 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 6,26 Prozent auf 1 090,20 EUR), BMW (+ 3,66 Prozent auf 57,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,29 Prozent auf 41,26 EUR), Airbus SE (+ 2,61 Prozent auf 199,78 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,56 Prozent auf 25,99 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR), Siemens (-0,17 Prozent auf 270,20 EUR), Eni (-0,08 Prozent auf 25,66 EUR), Infineon (-0,04 Prozent auf 52,45 EUR) und Bayer (+ 0,20 Prozent auf 44,50 EUR) unter Druck.
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 230 315 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 588,996 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,24 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|24.09.26
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|RBC Capital Markets
|15.09.26
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|Barclays Capital
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
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|29.07.26
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|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,10
|1,10%
|ASML NV
|1 460,60
|-1,16%
|Bayer
|44,12
|-0,92%
|BMW AG
|56,48
|2,32%
|Deutsche Telekom AG
|25,88
|0,94%
|Eni S.p.A.
|26,03
|1,68%
|Infineon AG
|51,65
|-2,95%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,84
|2,50%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|545,40
|0,22%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,74
|0,51%
|Rheinmetall AG
|1 089,20
|5,40%
|Siemens AG
|266,75
|-1,39%
|TotalEnergies
|80,92
|2,42%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 204,23
|0,58%
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