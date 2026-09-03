Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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03.09.2026 12:26:57
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück
Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,30 Prozent leichter bei 6 343,36 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,427 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,016 Prozent auf 6 363,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6 362,15 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 343,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 375,68 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,07 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 6 426,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 053,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 325,01 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,43 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,76 Prozent auf 28,95 EUR), SAP SE (+ 1,72 Prozent auf 184,56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,50 Prozent auf 525,80 EUR), Deutsche Bank (+ 0,42 Prozent auf 35,02 EUR) und BASF (+ 0,37 Prozent auf 53,58 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,38 Prozent auf 1 064,40 EUR), Airbus SE (-1,71 Prozent auf 193,58 EUR), adidas (-1,54 Prozent auf 147,25 EUR), Enel (-1,16 Prozent auf 8,93 EUR) und Siemens (-1,04 Prozent auf 270,95 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 449 022 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 553,229 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,20 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,31 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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