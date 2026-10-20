TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
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20.10.2026 12:26:53
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Mittag
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,88 Prozent tiefer bei 6 090,66 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,343 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,388 Prozent auf 6 120,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6 144,81 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 077,74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 121,99 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 6 236,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 227,40 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 5 680,93 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,11 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Enel (+ 1,16 Prozent auf 9,12 EUR), SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 201,35 EUR), Bayer (+ 0,53 Prozent auf 43,63 EUR), Eni (+ 0,50 Prozent auf 26,38 EUR) und adidas (+ 0,47 Prozent auf 158,65 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-3,42 Prozent auf 257,10 EUR), Infineon (-2,78 Prozent auf 51,06 EUR), Siemens Energy (-2,42 Prozent auf 129,92 EUR), Deutsche Bank (-1,98 Prozent auf 27,96 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,66 Prozent auf 5,91 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 088 802 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 569,339 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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