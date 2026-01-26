UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

Euro STOXX 50-Performance 26.01.2026 12:27:11

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Mittag zurück

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Mittag zurück

Kaum bewegt zeigt sich der Euro STOXX 50 am Mittag.

Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,20 Prozent auf 5 936,46 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,036 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,013 Prozent höher bei 5 948,97 Punkten in den Montagshandel, nach 5 948,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 955,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 926,30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 5 746,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 674,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 219,37 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,47 Prozent. Bei 6 053,68 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 1,57 Prozent auf 33,40 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,52 Prozent auf 5,86 EUR), Bayer (+ 1,32 Prozent auf 45,15 EUR), UniCredit (+ 0,88 Prozent auf 72,42 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,63 Prozent auf 46,29 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Airbus SE (-1,77 Prozent auf 203,05 EUR), Rheinmetall (-1,58 Prozent auf 1 801,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,37 Prozent auf 104,05 EUR), SAP SE (-1,26 Prozent auf 195,42 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,63 Prozent auf 504,40 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 466 132 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 456,672 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

