Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
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12.05.2026 15:58:55
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt nachmittags
Am Dienstag geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 1,12 Prozent auf 5 829,18 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,947 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,568 Prozent leichter bei 5 861,94 Punkten in den Handel, nach 5 895,45 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 861,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 818,89 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 5 926,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wies der Euro STOXX 50 6 011,29 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 392,36 Punkten auf.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,362 Prozent zurück. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 3,24 Prozent auf 38,28 EUR), Eni (+ 2,27 Prozent auf 23,66 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,59 Prozent auf 47,67 EUR), BASF (+ 0,56 Prozent auf 53,76 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,40 Prozent auf 249,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-5,55 Prozent auf 471,60 EUR), Siemens Energy (-4,31 Prozent auf 170,80 EUR), Rheinmetall (-2,87 Prozent auf 1 151,60 EUR), Infineon (-2,06 Prozent auf 60,52 EUR) und Deutsche Bank (-1,92 Prozent auf 26,58 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 2 515 327 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 508,520 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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