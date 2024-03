Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstag in die Verlustzone.

Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr 0,47 Prozent auf 4 892,58 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,239 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,295 Prozent tiefer bei 4 901,01 Punkten, nach 4 915,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 892,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 905,68 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,245 Prozent. Vor einem Monat, am 07.02.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 678,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 473,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 278,96 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,42 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 920,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 0,19 Prozent auf 175,62 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,13 Prozent auf 22,27 EUR), Allianz (+ 0,06 Prozent auf 254,75 EUR), Enel (+ 0,04 Prozent auf 6,11 EUR) und Eni (+ 0,01 Prozent auf 14,63 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-3,10 Prozent auf 25,82 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 182,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,58 Prozent auf 114,94 EUR), Infineon (-1,39 Prozent auf 33,36 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,32 Prozent auf 71,89 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 564 952 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 413,610 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

