Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,91 Prozent leichter bei 6 226,14 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,385 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,202 Prozent auf 6 270,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 283,61 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 216,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 270,94 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,278 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 17.06.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 300,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 057,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 377,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,42 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 139,90 EUR), Enel (+ 1,09 Prozent auf 10,10 EUR), BMW (+ 0,96 Prozent auf 58,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,94 Prozent auf 26,93 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,61 Prozent auf 262,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-4,28 Prozent auf 61,94 EUR), Siemens Energy (-2,49 Prozent auf 145,04 EUR), Siemens (-2,25 Prozent auf 264,60 EUR), Eni (-1,81 Prozent auf 20,88 EUR) und Deutsche Bank (-1,72 Prozent auf 31,14 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 499 029 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 597,167 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at