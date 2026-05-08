Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,78 Prozent leichter bei 5 926,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,043 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,376 Prozent schwächer bei 5 950,21 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 972,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 906,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 950,21 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,809 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 913,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der Euro STOXX 50 5 998,40 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 288,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,30 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 3,87 Prozent auf 61,80 EUR), Eni (+ 2,08 Prozent auf 22,86 EUR), BASF (+ 0,94 Prozent auf 51,39 EUR), Deutsche Bank (+ 0,06 Prozent auf 27,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,14 Prozent auf 87,96 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-8,01 Prozent auf 1 234,20 EUR), Allianz (-4,86 Prozent auf 369,80 EUR), SAP SE (-2,85 Prozent auf 147,06 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 148,80 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,97 Prozent auf 5,81 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 965 078 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 502,970 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at