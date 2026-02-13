Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,84 Prozent leichter bei 5 961,05 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,090 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 6 011,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6 011,29 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 961,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6 015,18 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,858 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 13.01.2026, mit 6 029,83 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 742,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 500,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,89 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 099,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Punkten.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 5,37 Prozent auf 219,70 EUR), Rheinmetall (+ 2,37 Prozent auf 1 617,00 EUR), SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 172,68 EUR), Airbus SE (+ 1,44 Prozent auf 193,12 EUR) und BMW (+ 1,07 Prozent auf 88,66 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Bank (-4,48 Prozent auf 29,45 EUR), UniCredit (-4,39 Prozent auf 70,94 EUR), Siemens (-4,11 Prozent auf 246,45 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,44 Prozent auf 5,67 EUR) und Enel (-3,32 Prozent auf 9,24 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 547 118 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 468,145 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,83 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at