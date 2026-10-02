ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Kursentwicklung im Fokus
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02.10.2026 09:28:57
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels zu
Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent höher bei 6 199,69 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,376 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,277 Prozent fester bei 6 192,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 175,45 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 183,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6 199,69 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,78 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 362,15 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 6 360,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5 645,81 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,97 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,96 Prozent auf 61,18 EUR), Siemens Energy (+ 1,91 Prozent auf 145,24 EUR), Eni (+ 1,33 Prozent auf 24,04 EUR), Airbus SE (+ 1,10 Prozent auf 187,74 EUR) und Rheinmetall (+ 0,95 Prozent auf 954,80 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen UniCredit (-1,96 Prozent auf 78,39 EUR), Bayer (-0,86 Prozent auf 45,01 EUR), adidas (-0,74 Prozent auf 141,60 EUR), Deutsche Bank (-0,58 Prozent auf 30,85 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,42 Prozent auf 6,36 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 188 102 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 615,435 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
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|07.09.26
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|29.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143,75
|0,52%
|Airbus SE
|189,46
|1,93%
|ASML NV
|1 657,20
|2,93%
|Bayer
|45,02
|-0,44%
|Deutsche Bank AG
|30,97
|-0,58%
|Eni S.p.A.
|24,28
|0,56%
|Infineon AG
|64,54
|7,87%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,36
|-0,66%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,81
|-0,75%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,20
|1,27%
|Rheinmetall AG
|961,00
|1,21%
|Siemens Energy AG
|145,46
|1,17%
|TotalEnergies
|75,18
|0,64%
|UniCredit S.p.A.
|78,78
|-1,45%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 238,50
|1,02%
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