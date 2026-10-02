ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Kursentwicklung im Fokus 02.10.2026 09:28:57

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels zu

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels zu

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent höher bei 6 199,69 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,376 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,277 Prozent fester bei 6 192,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 175,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 183,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6 199,69 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,78 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 362,15 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 6 360,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5 645,81 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,97 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,96 Prozent auf 61,18 EUR), Siemens Energy (+ 1,91 Prozent auf 145,24 EUR), Eni (+ 1,33 Prozent auf 24,04 EUR), Airbus SE (+ 1,10 Prozent auf 187,74 EUR) und Rheinmetall (+ 0,95 Prozent auf 954,80 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen UniCredit (-1,96 Prozent auf 78,39 EUR), Bayer (-0,86 Prozent auf 45,01 EUR), adidas (-0,74 Prozent auf 141,60 EUR), Deutsche Bank (-0,58 Prozent auf 30,85 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,42 Prozent auf 6,36 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 188 102 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 615,435 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 143,75 0,52% adidas
Airbus SE 189,46 1,93% Airbus SE
ASML NV 1 657,20 2,93% ASML NV
Bayer 45,02 -0,44% Bayer
Deutsche Bank AG 30,97 -0,58% Deutsche Bank AG
Eni S.p.A. 24,28 0,56% Eni S.p.A.
Infineon AG 64,54 7,87% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,36 -0,66% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,81 -0,75% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,20 1,27% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 961,00 1,21% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 145,46 1,17% Siemens Energy AG
TotalEnergies 75,18 0,64% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 78,78 -1,45% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 238,50 1,02%

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