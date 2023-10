Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Start zu

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX 1,30 Prozent fester bei 4 166,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,630 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,143 Prozent auf 4 118,46 Punkte an der Kurstafel, nach 4 112,57 Punkten am Vortag.

Bei 4 118,46 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 167,31 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Wert von 4 237,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 256,51 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 356,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 8,04 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 491,51 Punkte. Bei 3 802,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 2,93 Prozent auf 170,96 EUR), Flutter Entertainment (+ 2,39 Prozent auf 132,80 GBP), Stellantis (+ 2,19 Prozent auf 18,38 EUR), Bayer (+ 2,04 Prozent auf 44,33 EUR) und UniCredit (+ 1,93 Prozent auf 22,56 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Eni (-0,83 Prozent auf 14,84 EUR), SAP SE (+ 0,47 Prozent auf 122,82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,75 Prozent auf 376,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,84 Prozent auf 20,49 EUR) und Allianz (+ 1,03 Prozent auf 224,80 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 192 605 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 364,420 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,14 zu Buche schlagen. Mit 10,09 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

