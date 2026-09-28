Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich fester

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 am Montag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 6 309,50 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,402 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 311,77 Zählern und damit 0,142 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 302,82 Punkte).

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 346,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6 287,67 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 6 485,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 221,55 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 499,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7,85 Prozent zu. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 2,39 Prozent auf 24,63 EUR), Bayer (+ 1,56 Prozent auf 50,80 EUR), UniCredit (+ 0,94 Prozent auf 84,85 EUR), adidas (+ 0,92 Prozent auf 147,85 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,81 Prozent auf 287,10 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Enel (-2,31 Prozent auf 8,72 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 966,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 26,67 EUR), Siemens Energy (-1,21 Prozent auf 140,88 EUR) und SAP SE (-1,02 Prozent auf 184,02 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 854 930 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 586,837 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,60 zu Buche schlagen. Mit 7,62 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at