Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün

Mit dem Euro STOXX 50 ging es am Abend aufwärts.

Zum Handelsschluss stieg der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,21 Prozent auf 6 010,35 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,100 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,038 Prozent auf 5 995,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 997,47 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 018,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 968,49 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 12.12.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 720,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 531,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Stand von 4 977,26 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 2,13 Prozent auf 39,71 EUR), Deutsche Bank (+ 2,10 Prozent auf 33,75 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 128,20 EUR), Siemens (+ 1,63 Prozent auf 258,35 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,02 Prozent auf 28,69 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil BMW (-1,67 Prozent auf 90,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,30 Prozent auf 102,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,98 Prozent auf 59,78 EUR), Allianz (-0,60 Prozent auf 380,00 EUR) und adidas (-0,60 Prozent auf 165,65 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 769 739 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 419,229 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at