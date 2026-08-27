Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt am Donnerstagnachmittag im Minus

Am Donnerstag fällt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,59 Prozent auf 6 432,77 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,505 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,243 Prozent auf 6 486,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 470,74 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 431,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 490,13 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,328 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 282,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 070,54 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 5 393,07 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,95 Prozent zu. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 4,58 Prozent auf 57,72 EUR), SAP SE (+ 3,29 Prozent auf 185,94 EUR), Rheinmetall (+ 2,83 Prozent auf 1 171,00 EUR), BMW (+ 2,05 Prozent auf 58,86 EUR) und adidas (+ 1,63 Prozent auf 153,15 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-3,66 Prozent auf 27,87 EUR), Enel (-2,01 Prozent auf 9,32 EUR), UniCredit (-1,58 Prozent auf 84,70 EUR), Bayer (-1,47 Prozent auf 48,39 EUR) und Airbus SE (-1,26 Prozent auf 203,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 3 899 268 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 578,512 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at