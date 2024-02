Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

Um 15:42 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,37 Prozent nach oben auf 4 760,81 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,101 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,237 Prozent fester bei 4 754,43 Punkten in den Handel, nach 4 743,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 754,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 782,79 Einheiten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,858 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 16.01.2024, einen Stand von 4 446,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 302,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 297,24 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,50 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 782,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2,30 Prozent auf 28,70 EUR), adidas (+ 2,01 Prozent auf 177,62 EUR), BMW (+ 1,31 Prozent auf 103,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,20 Prozent auf 67,65 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,02 Prozent auf 187,70 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-2,86 Prozent auf 14,19 EUR), Enel (-1,15 Prozent auf 5,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 410,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,02 Prozent auf 22,15 EUR) und SAP SE (+ 0,07 Prozent auf 164,50 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 382 621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 400,390 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 11,20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

